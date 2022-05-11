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مؤتمر بروكسل: 6.7 مليار دولار للاجئين السوريين والدول المستضيفة

قرابة 3.5 مليون مؤمن عليه تأميناً صحياً حكومياً في الأردن

الأربعاء، 11-05-2022 04:01 م

مؤتمر بروكسل: 6.7 مليار دولار للاجئين السوريين والدول المستضيفة

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الوكيل الإخباري- تعهد المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل بمشاركة الأمم المتحدة، بتقديم مبلغ 6.7 مليار دولار لسوريا التي مزقتها الحرب الأهلية.

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وبحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني في نيويورك، تجاوزت التعهدات البالغة 6.7 مليار دولار مبلغ 6.4 مليار دولار الذي جمع العام الماضي، على أن تخصص الأموال لمساعدة السوريين والدول المجاورة التي استقبلت اللاجئين وتعاني جراء هذه المشكلة.


و سيخصص جزء من الأموال لمساعدة السوريين الذين لجأوا إلى الأردن ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى مصر والعراق.


وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر بروكسل إن "السوريين لم يكونوا يوما بحاجة إلى دعمكم أكثر من الوقت الحالي".


وتتطلع الأمم المتحدة للحصول على 10.5 مليار دولار عام 2022 لتنفيذ استجابتها الإنسانية للأزمة السورية لهذا العام.

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