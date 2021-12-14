مؤتمر دولي يدعو للتعاون الجاد لمواجهة الفساد العابر للحدود

الوكيل الإخباري - دعا المشاركون في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف لمكافحة الفساد إلى ضرورة التعاون الجاد والمُثمر لمواجهة الفساد العابر للحدود، باعتباره إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، وظاهرة متعددة الأبعاد تقوض الازدهار، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر.

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وأشار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وتتواصل فعالياته حتى السابع عشر من كانون الاول الحالي، إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتباره قضية محورية تتداخل مع كل أوجه التنمية المختلفة.



ويذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يُعد المنبر الأهم، حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد. وجرى خلال المؤتمر أمس، إعلان انتخاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر حسن عبد الشافي، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة.



في السياق ذاته، لفتت وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، في كلمتها خلال المؤتمر إلى الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف، باعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد، هي الصك الدولي الشامل في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول، ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.



وأوضحت أن الدورة الحالية ستكون منبراً لإطلاق مبادرات تركز على التعليم والشباب، وتحسين التعاون الدولي ومكافحة الفساد في مجال الرياضة.