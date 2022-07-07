مئات آلاف الحجاج يستقرون في منى عشية الوقوف بعرفات

الوكيل الاخباري - استقر مئات آلاف الحجاج على مشعر منى بعد قدومهم من مكة المكرمة، الخميس، لقضاء يوم التروية فيها، ضمن مناسك الحج في الموسم الأكبر للركن الخامس منذ جائحة كورونا.



وسمحت السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.



وأدى مئات آلاف الحجاج، الأربعاء، في المسجد الحرام بمكة بالطواف حول الكعبة. وحمل العديد منهم مظلات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة ووصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية.



وبعد ذلك، بدأوا بشقّ طريقهم إلى منى، ومن المقرر أن يبيتوا في خيم بيضاء مكيفة. وقالت وسائل إعلام رسمية إن أربعة مستشفيات و26 مركزا صحيا أصبحت جاهزة للتعامل مع أي حالات صحية في المنطقة.

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