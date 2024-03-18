الإثنين 18-03-2024
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الإثنين، 18-03-2024 10:44 ص

ماذا قالت الصحف الغربية في فوز بوتين بولاية جديدة؟

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الوكيل الإخباري - سلطت الصحف الغربية الضوء على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2030، مشككة بالانتخابات ومعتبرة أن فوزه متوقع.

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ومن بين الصحف والمواقع التي تطرقت إلى فوز بوتين بالانتخابات نستعرض التالي:


- صحيفة "نيويورك تايمز": مع فترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات، يعزز بوتين تمسكه بالقيادة الروسية.


- موقع "أكسيوس": فاز بوتين بما تقول روسيا إنها "انتخابات" رئاسية.


- صحيفة "واشنطن بوست" تطرقت إلى فوز بوتين بمقالات عدة من بينها: لماذا يفوز بوتين دائما؟ ماذا تعرف عن الانتخابات الزائفة في روسيا؟


- صحيفة "واشنطن بوست": يتمتع بوتين بانتصار انتخابي لم يكن موضع شك على الإطلاق حتى مع احتجاج الروس بهدوء.


- "فرانس 24": بوتين يفوز بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة في تصويت محدد مسبقا.


- صحيفة "الإندبندنت": بوتين يهدد الناتو بـ "حرب عالمية ثالثة" معلنا النصر في انتخابات زائفة.


- موقع "بوليتيكو": بوتين "يفوز" بالانتخابات الروسية المزورة بنسبة 87% من الأصوات.


- وكالة "بلومبيرغ": بوتين يحذر من أن روسيا لن تتوقف بعد الفوز المتوقع في الانتخابات.


يشار إلى أنه بعد معالجة 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

 

RT

 




 

 


 

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