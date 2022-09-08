ماذا قال الملك تشارلز عن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية ؟

الوكيل الإخباري - وصف الملك تشارلز ملك بريطانيا الجديد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة له.

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جاء ذلك في بيان صادر عن قصر بكنغهام اليوم الخميس.



وجاء في بيان قصر بكنغهام من الملك تشارلز: إن وفاة والدتي الحبيبة، صاحبة الجلالة الملكة هي لحظة حزن كبير بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي”.



وتابع “إننا نحزن بشدة على وفاة سيدة عزيزة وأم محبوبة للغاية وأعلم أن خسارتها سيشعر بها الجميع بعمق في جميع أنحاء البلاد ، والعالم والكومنولث ، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم.”



وأردف “خلال فترة الحداد والتغيير هذه ، سأشعر أنا وعائلتي بالراحة من خلال معرفتنا بالاحترام والمودة العميقة التي حظيت بها الملكة على نطاق واسع”.