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الجمعة، 19-02-2021 02:27 م

صفحات مفقودة من مذكراته

ماذا كتب صدام حسين لابنته رغد في رسالته الأولى؟ - فيديو

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رغد صدام حسين


الوكيل الإخباري - كشفت رغد صدام حسين في الجزء الرابع من سلسلة لقاءات حصرية مع "العربية" عن تفاصيل الرسائل التي تلقتها من والدها أثناء المحاكمة، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب فيها ملابس وسيجارا.

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وقالت "كان يدخن السيجار، وكان يهديه لمن معه"، مشيرة إلى أنه "بدأ ينبهني على الماركة المحددة التي يريدها".

 

كما أكدت ابنة الرئيس العراقي السابق، أن الرسائل التي كانت تتلقاها كان يتم محو أجزاء كبيرة منها، مشيرة إلى أن الأمر نفسه انطبق على مذكرات صدام حسين، حيث إن هناك صفحات مفقودة.

 



يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الأسبق، كانت كشفت على مدى الحلقات السابقة العديد من التفاصيل حول تلك الحقبة من حكم العراق، وقرارات صدام في حينه.
كما تطرقت إلى الجانب العائلي من حياتها في كنف رجل حكم العراق بقبضة حديدية على مدى سنوات.


تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip.

 

 

المصدر : العربية 



 




 

 


 

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