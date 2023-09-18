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الإثنين، 18-09-2023 11:51 ص

ماسك: أعداد قتلى الجيش الأوكراني كبيرة دون تحقيق أي نتائج

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الوكيل الإخباري - علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد، وقال إن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح دون أن تحقق أي نتائج لهجومها هذا.

وكتب على موقع "X": "تكبدوا الكثير من القتلى مقابل نتيجة لا تذكر".

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وتعرض إيلون ماسك في الفترة الأخيرة لانتقادات شديدة بعد تقييده خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" فوق البحر الأسود، ما أدى لإحباط هجوم شنته طائرات بدون طيار أوكرانية على سفن أسطول البحر الأسود الروسي.


وفي وقت سابق حذر ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، نظام كييف من أن انهيار الجيش الأوكراني على الجبهة أمر محتوم، وأنه مسألة وقت فقط.


وقال في حوار صحفي، إن الجيش الأوكراني يحاول الصمود بأي ثمن حتى بداية موسم الأمطار والوحل، على أمل تجميد النزاع لبعض الوقت وتأخير الانهيار.


وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه منذ 4 أشهر، حيث أرسلت إلى القتال ألوية دربها الناتو وزودها بأفضل أسلحته وعتاده.


ومع ذلك، فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي نجاح في جميع الجبهات، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث تم القضاء على أكثر من 71 ألف جندي أوكراني منذ بدء هذا الهجوم.

 

RT

 




 

 


 

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