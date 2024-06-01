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السبت، 01-06-2024 09:37 ص

ماسك يعتزم استضافة ترامب في لقاء افتراضي عبر "إكس"

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الوكيل الإخباري - تخطط منصة "إكس" التابعة لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك لتنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وقائع اللقاء الافتراضي المرتقب ستبث على الهواء مباشرة على "إكس" وشبكة التلفزيون NewsNation.

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وسيتمكن مستخدمو "إكس" من إرسال أسئلة لترامب، على أن يختار مديرو اللقاء منها ما سيطرحونه على الضيف.


وعلق ماسك على الحدث المرتقب بقوله عبر "إكس": "سيكون هذا أمرا مثيرا للاهتمام".

ولم يتم الإعلان بعد عن تاريخ ومكان إجراء الحدث وأسماء المديرين له، الذين من المرجح أن يكون بينهم مقدم برامج واحد على الأقل من قناة NewsNation، إلى جانب صحفيين آخرين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

 

RT

 




 

 


 

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