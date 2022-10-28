ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر

الوكيل الاخباري- أصبح أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر بعد أن أتم رسميا صفقة الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار في وقت متأخر من مساء الخميس.

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وأقال ماسك عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على المنصة، دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.



وقال ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إنه يريد "هزيمة" روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة.



ولكن ماسك لم يفصح عن تفاصيل حول كيفية تحقيقه كل هذا ومن سيدير الشركة.



وكان قد قال إنه يخطط لإلغاء وظائف بالشركة، مثيراً القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 موظف بشأن مستقبلهم.



وذكر يوم الخميس أنه لم يشتر تويتر لكسب المزيد من المال وإنما "لمحاولة مساعدة البشرية التي أحبها".

بترا