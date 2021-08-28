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السبت، 28-08-2021 09:44 ص

ماكرون: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

ماكرون


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مؤتمر بغداد لدول الجوار مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت في بغداد، "مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "من الضروري الجلوس خلال مؤتمر بغداد على طاولة واحدة".


وأضاف ماكرون أن "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب وفرنسا حريصة على استقرار العراق وأمنه.


وتابع ماكرون "الزيارات المتبادلة بين البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية ومستمرون بدعم الجهود العراقيّة لإعادة النازحين"، مشيرا إلى أن "فرنسا خصصت ميزانية لدعم استقرار المناطق المحررة ونؤكد التزام فرنسا بدعم العراق".

 

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