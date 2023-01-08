ماكرون يحيي ذكرى ضحايا الاعتداءات على الصحيفة الساخرة شارلي إيبدو

الوكيل الاخباري- أحيا سياسيون فرنسيون ذكرى ضحايا الاعتداء على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة في يناير 2015، في وقت أثارت النسخة الأسبوعية الأخيرة للجريدة غضبا في إيران.

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وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تويتر" أسماء جميع الأشخاص الـ 17 الذين وقعوا ضحايا لسلسلة من الهجمات قبل 8 سنوات في باريس ومحيطها، بمن فيهم 12 شخصا قتلوا في مكاتب صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة.



ووكتب ماكرون :"لن ننساكم أبدا"، مرفقا تغريدته برسم كاريكاتوري للفنان الفرنسي الشهير "بلانتو".



وقد أقيمت مراسم تكريمية أمام المقر السابق للأسبوعية الساخرة شارلي إيبدو، في الدائرة 11 بباريس، بحضور رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفيه، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

روسيا اليوم