ماكرون يدعو إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا

الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا خصوصاً، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق عقوداً.



ونقلت وكالة "يورونيوز" الأوروبية، عن ماكرون قوله، أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، إنه مؤيد أيضاً لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح قدّمه البرلمان الأوروبي من أجل اكتساب فعالية مؤسساتية في أوقات السلم كما في أوقات الأزمات.

اضافة اعلان