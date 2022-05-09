الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلدية عجلون تنفذ حملات نظافة وصيانة بجميع مناطقها

الكشف عن موعد تحويل الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد

وزيرة خارجية ألمانيا تستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي

ورشة عمل حول استخدامات الفحم الحيوي في الرمثا

مراكز شبابية في جرش تنفذ أنشطة متنوعة

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

ماكرون يدعو إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا

غوتيريش يصف القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بالمروع

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن الوضع القائم بالقدس

اصابة بحادث سير في الزرقاء

الإثنين، 09-05-2022 07:26 م

ماكرون يدعو إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا

w


الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا خصوصاً، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق عقوداً.

ونقلت وكالة "يورونيوز" الأوروبية، عن ماكرون قوله، أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، إنه مؤيد أيضاً لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح قدّمه البرلمان الأوروبي من أجل اكتساب فعالية مؤسساتية في أوقات السلم كما في أوقات الأزمات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202226223019235824522

وزيرة خارجية ألمانيا تستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي

w

غوتيريش يصف القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بالمروع

52022812649484937741

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن الوضع القائم بالقدس

52022863140386435256

بريطانيا تدعو الأطراف السياسيين في إيرلندا الشمالية إلى تشكيل حكومة شراكة

1487854

السعودية تدعو مواطنيها لتجنب السفر الى سريلانكا

thumbs_b_c_b396076bf30a48679d250c5e7e1c3142

السعودية تبدأ باجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام

أخبار متعلقة
4202216212323789153376

زيلينسكي يدعو ماكرون لزيارة أوكرانيا والتأكد من حصول إبادة جماعية