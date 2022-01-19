الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

بالصور - جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب لؤي عبيدات في اربد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

زراعة المفرق تدعو المزارعين للتقدم بطلب كشف أضرار الصقيع

الأردن يؤكد رفضه وإدانته هدم منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد محمد المشاقبة - صور

قرار منح موظفين زيادتين سنويتين - أسماء

الخرابشة: توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية الأربعاء المقبل

بشرى من فاوتشي.. أوميكرون سيقضي على الوباء في هذه الحالة

هل يصيب فيروس كورونا فعلا الرجال أكثر؟

الدفاع المدني يحذر

الأربعاء، 19-01-2022 03:12 م

ماكرون يدعو إلى نظام جديد لأمن أوروبا

61e7fb00423604161b498baf


الوكيل الإخباري-دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وضع نظام جديد لأمن أوروبا بالتنسيق مع حلف الناتو وروسيا.

اضافة اعلان


وصرح ماكرون، في كلمة ألقاها أمام المشرعين في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بمناسبة تولي بلده رئاسة المجلس الأوروبي: "في الأسابيع القليلة القادمة يتعين علينا إتمام المقترحات الأوروبية بشأن وضع نظام جديد للأمن والاستقرار. يجب إعدادها بين الأوروبيين وتبادلها مع حلفائنا ضمن الناتو، ثم طرحها للتفاوض مع روسيا".


ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن هذا النظام الأمني الجديد في أوروبا يجب أن يشمل "إعادة التسلح الاستراتيجي" و"التفاوض الصريح والصارم مع روسيا".
ولفت إلى أن النظام الجديد لأمن أوروبا يجب أن يرفض استخدام القوة والتهديدات ومجالات النفوذ ويعترف بحق الدول في المشاركة بمنظمات وتحالفات وبناء هيكلها الأمني بطريقة خاصة بها.


وأبدى الرئيس قناعته بأن الحوار مع روسيا مطلوب لضمان أمن القارة العجوز، داعيا إلى "بناء أوروبا يعتمد النظام فيها على مبادئ وقواعد لن يتم تحديدها ضد أي أحد بل بالتنسيق مع روسيا".


وبين هذه القواعد والمبادئ أشار ماكرون إلى مبدأ سيادة الدول، مشددا على ضرورة "تأكيد هذه القيم ومعاقبة من يخالفها بطريقة فعالة" قائلا: "السيادة تعني الحرية، وهي في قلب مشروعنا الأوروبي وتمثل ردا على تقويض الاستقرار في قارتنا".


وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تقدما قبل أشهر بمبادرة العودة إلى الحوار الجاد مع روسيا، غير أن الزملاء الأوروبيين لم يدعموها، مبديا أسفه بهذا الشأن.


وحذر ماكرون من أن النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا لا يزال يشكل بؤرة توتر رئيسة في أوروبا، متعهدا بأن فرنسا بالتعاون مع ألمانيا ستواصل ضمن إطار رباعية النورماندي البحث عن حل سياسي لتسويته.

 

روسيا اليوم

 

روسيا اليوماظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كازاخستان

كازاخستان تعين وزيرا جديدا للدفاع خلفا للمقال

thumbs_b_c_1b347688e3c50714f6a2151440fe10fa

إنقاذ 36 مهاجرا شمال غربي تركيا

thumbs_b_c_74c21a8d2f2788bf97d264b7f2c3aa94

السودان.. رؤساء ووكلاء نيابة يدعون للتحقيق في انتهاكات الاحتجاجات

2a060d0aca753007b3429a7313267bb7

الجامعة العربية تدين استمرار تهجير العائلات من حي الشيخ جراح

thumbs_b_c_ba73ecda11ac8f21b5c0b097dd253c15

الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية ضد 'داعش' شمالي البلاد

445c7779c7

السعودية تنشر شروط التقدم لأداء العمرة

أخبار متعلقة
158-044928-confront-corona-france-use-schools_700x400

فرنسا تسجل أكثر من 104 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

61c42eb042360423f620fbf6

صحيفة أمريكية تكشف دوافع سلوك الناتو العدواني تجاه روسيا

dc9a9418-ac4f-4126-94fa-9687704bdabc

الناتو يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا .. الناتو مطلع العام المقبل