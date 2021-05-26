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الأربعاء، 26-05-2021 03:15 م

ماكرون يزور شرق أفريقيا لتطبيع العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري- يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رواندا يوم غد الخميس وذلك لتطبيع العلاقات الثنائية بعد ربع قرن على الإبادة الجماعية للتوتسي في العام 1994.

وقال الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي إنه سيكون "حريصا على كتابة صفحة جديدة" بين فرنسا ورواندا، حيث قال بول كاغامي أن هذان البلدان "لديهما فرصة لإقامة علاقة جيدة".

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وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذه الزيارة يفترض أن تكرس "المرحلة الأخيرة لتطبيع العلاقات".


وسيتوجه ماكرون مباشرة عند وصوله إلى النصب التذكاري للإبادة الجماعية،

لإلقاء كلمة موجهة خصيصاً إلى "الناجين" من هذه الإبادة الجماعية التي سقط فيها 800 ألف حالة وفاة معظمهم من أقلية التوتسي بين أبريل ويوليو 1994.


وينتظر عدد من الجمعيات من الرئيس أن يعبر نيابة عن فرنسا عن "اعتذاره" عن الدور الذي لعبته باريس بين عامي 1990 و1994.


ورأى الرئيس بول كاغامي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا أنه "لا يمكن أن تأتي الاعتذارات بناءاً على طلب بل يجب أن تكون صادقة. لا يمكنني لا أنا ولا أي شخص آخر أن يطلب اعتذارا".


ولتكريس التطبيع، يمكن أن يتفق الرئيسان على عودة سفير فرنسي إلى كيغالي حيث بقي هذا المنصب شاغرأ منذ 2015.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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