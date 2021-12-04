السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

هل سيؤثر المتحور "أوميكرون" على أسعار المحروقات محلياً ؟

وفيات السبت 4-12-2021

56 % مساهمة قطاع التجارة والخدمات بالناتج المحلي

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

5.5 مليون وفاة بكورونا عالميا

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

السبت، 04-12-2021 07:44 ص

ماكرون يصل إلى السعودية

سلمان 2


الوكيل الإخباري - وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

اضافة اعلان


وفي إطار هذه الجولة، التي تعد أول زيارة لزعيم غربي كبير إلى المملكة السعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، من المقرر أن يشارك وفد أعمال يضم حوالي 100 شركة، من بينها "توتال إنرجيز" و"إي.دي.إف" و"تاليس" و"فيفندي"، في منتدى استثماري.


وكان ماكرون قد رفض خلال حديث للصحفيين في دبي، اتهامات بأنه يضفي الشرعية على ولي العهد، مضيفا أن الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة لا يمكن معالجتها بتجاهل المملكة السعودية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الولايات المتحدة تتعهد بحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي محتمل

11202125174840748202345

فرنسا ترفض القيام بدوريات مشتركة مع بريطانيا في القنال الإنجليزي

قر

تصريحات قرداحي في مؤتمر استقالته

ميركل

ألمانيا : ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر

قرداحيييي

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

سماء

السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم

أخبار متعلقة
جورج

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح

116-163902-international-maritime-security-construct_700x400

قوات التحالف في السعودية ترصد خطر يهدد الملاحة جنوب البحر الأحمر

619a9d244c59b761570c36a9

وزير الإعلام في حكومة صنعاء يتوعد السعودية

w

السعودية تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية الأربعاء المقبل

مكة2

السعودية: الأعمار المسموحة لتصاريح معتمري الخارج بين (18 – 50) عاماً

1120217114621220779518

الرئيس اللبناني: العمل جار لمعالجة الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج