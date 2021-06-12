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السبت، 12-06-2021 02:01 م

ماكرون يعرض إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا إذا التزم جونسون بالبريكست

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الوكيل الاخباري- عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا إذا التزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق الذي وقعه لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أن أكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي، أواخر العام الماضي، توترت العلاقات مع التكتل، وخصوصا فرنسا، وأصبح ماكرون أعلى المنتقدين صوتا لرفض لندن احترام شروط جزء من اتفاق البريكست.

وقال مصدر، إن ماكرون أبلغ جونسون خلال اجتماع لدول مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا، بأن لدى البلدين مصالح مشتركة، لكن العلاقات لا يمكن أن تتحسن إلا إذا التزم جونسون باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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