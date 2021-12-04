السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 10:20 ص

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

FFBTnuNXMAg6yFZ


الوكيل الإخباري-رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ستساهم باستئناف الحوار بين لبنان والدول العربية عامة والسعودية بشكل خاص.

اضافة اعلان

 

وأضاف ماكرون أنه يأمل أن تساعد محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حل الخلافات التي أثارتها تصريحات القرداحي، وأن يكون قادرا على إعادة إشراك جميع دول الخليج مع لبنان لمساعدتهم على خروج لبنان من أزمته.


وأشار إلى أنه سيفتح موضوع دعم المنطقة للبنان مع ولي العهد السعوي، وذلك أثناء مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه أمير قطر اليوم السبت.


وقال ماكرون: "لبنان كان جزءا من القضايا التي تطرقت لها مع أمير قطر".
وتابع ماكرون: "آمل أن تسمح لنا الساعات القادمة بإحراز تقدم" ، مضيفا أنه يأمل أن يسمح ذلك لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بدعوة حكومته والمضي قدما في جهود الإصلاح الاقتصادي المتعثرة في البلاد.

 

وأردف ماكرون: "استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تعيد فتح الباب أمام استئناف المحادثات بين لبنان والدول العربية والمملكة بشكل خاص".

وقال الرئيس الفرنسي: "يجب أن تساعد دول المنطقة لبنان وأن تعيد فتح باب العمل الاقتصادي معه تناولت هذا الموضوع مع سمو أمير قطر وسأتناوله مع سمو ولي العهد السعودي".


وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي أعلن استقالته أمس الجمعة، واعتبر في مؤتمر صحفي ببيروت عقده اليوم الجمعة أن الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته بين لبنان ودول خليجية


ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
برهم

الرئيس العراقي: مواجهة الارهاب من مهمة العراقيين

61ab3f8b4236041d8b0b535a

باريس .. فتح تحقيق جنائي بعد تسريب أسرار دفاعية حول مساعدة لمصر

15e66952-e4cd-4c96-9cb2-b66f66c26d0f

اليوم السبت آخر كسوف كلي للشمس لهذا العام.. سيتكرر في 2039

f062a59e-00a8-4862-aeef-f061566bbae1

صور استخباراتية تظهر حشود روسيا العسكرية قرب أوكرانيا

70C235FA-21DD-41EE-8078-DD851F0E95F8-scaled

المغرب .. حظر جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية لمنع انتشار كورونا

سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

أخبار متعلقة
سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

جورج

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح

2020-11-21T201259Z_1894068126_RC2W7K930UNI_RTRMADP_3_G20-SAUDI-FOREIGNMINISTER

وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

1050130160_0_0_2908_1573_1000x541_80_0_0_22d988f138de0986139fd7c85b675b98

الكتلة البرلمانية لحزب الله تجدد دعمها لقرداحي

نجيب-ميقاتي-وجورج-قرداحي

ميقاتي:أدعو قرداحي لتحكيم ضميره

19_2021-637715785689332167-933

شاهد.. ماكرون يمنح ميركل أعلى وسام في بلاده