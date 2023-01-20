ماكرون يعلن زيادة ميزانية القوات الفرنسية لتهيئتها لمواجهة التحديات المستقبلية

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة عن زيادة ميزانية القوات الفرنسية لسبع سنوات بنسبة الثلث إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل بهدف تحديث القوات وتهيئتها لمواجهة التحديات المستقبلية.

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جاء ذلك خلال لقائه بالقوات الفرنسية في قاعدة مون دو مارسان الجوية بجنوب غرب فرنسا.



وأكد ماكرون تخصيص 413 مليار يورو للقوات الفرنسية للفترة ما بين 2024 و2030، مع الأخذ بإيرادات من خارج الميزانية، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.



ومن المتوقع طرح قانون البرمجة العسكرية على البرلمان للتصويت عليه بحلول الصيف.



بترا