السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

الغذاء والدواء توضح حول أسعار الأدوية في الأردن

شاهد.. الأمن ينشر فيديو حقيقي لضبط شخص ابتز سيدة على مواقع التواصل

الضمان: لا زيادة على الرواتب التقاعدية في الوقت الحالي

كشف سبب تأخر إصدار فواتير المياه الشهرية

الأردن وألمانيا يبحثان آفاق توسعة التعاون بالمجالات الاقتصادية والدفاعية

صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي في موعدها المعتاد

7 اصابات بحادث تصادم على طريق عمان - جرش

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب الشاب صالح بطاينة

العمل : حجز وثائق العامل هو أحد مؤشرات العمل الجبري

الجمعة، 20-01-2023 11:56 م

ماكرون يعلن زيادة ميزانية القوات الفرنسية لتهيئتها لمواجهة التحديات المستقبلية

thumbs_b_c_43770fcd9befdfc01d38eb30e213a429


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة عن زيادة ميزانية القوات الفرنسية لسبع سنوات بنسبة الثلث إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل بهدف تحديث القوات وتهيئتها لمواجهة التحديات المستقبلية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقائه بالقوات الفرنسية في قاعدة مون دو مارسان الجوية بجنوب غرب فرنسا.


وأكد ماكرون تخصيص 413 مليار يورو للقوات الفرنسية للفترة ما بين 2024 و2030، مع الأخذ بإيرادات من خارج الميزانية، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.


ومن المتوقع طرح قانون البرمجة العسكرية على البرلمان للتصويت عليه بحلول الصيف.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image1024x768

محكمة العدل تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

a04d3ee7f35827fa77ac7bd9c43ab27f

القوات العراقية تقتل إرهابيين بمحافظة كركوك

file

جورجيا: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار شرق تبليسي

wKrBJjQF-Trump_111522_AP_Andrew-Harnik-1200x674

بسبب شكوى "عبثية".. تغريم ترامب مليون دولار

thumbs_b_c_dd493ca6442d48c36facc1508bd037ce

الجيش الصومالي يقتل نحو 100 مسلح في اشتباكات وسط البلاد

image (23)

إطلاق نار وانفجارات في أحدث أعمال عنف بالسويد

أخبار متعلقة
63b969dc4c59b7457e2f8716

صحيفة: فرنسا قد تسحب قواتها الخاصة من عاصمة بوركينا فاسو

773x435_cmsv2_3ff5697f-39d7-54c1-9851-e4770089dc0e-7284546

صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضا طفيفا في 2022

image - 2023-01-03T084934.643

قمّة أوروبية - أوكرانية بكييف الشهر المقبل

image - 2022-12-24T131116.039

النواب الإيطاليون يعتمدون ميزانية 2023

thumbs_b_c_ecf67ffe55b6fab03274017628e64200

صحيفة: الولايات المتحدة تفقد هيمنتها ببطء ولكن بثبات

image (13)

فرنسا.. قتيلان و4 جرحى بإطلاق نار في باريس