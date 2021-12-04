السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة

المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

البلبيسي : برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة

إصابات كورونا في إربد الأعلى في الأردن اليوم السبت

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

36.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم السبت

28 وفاة و 2976 إصابة كورونا في الاردن اليوم

ألمانيا تصنف الأردن منطقة عالية الخطورة بما يتعلق بكورونا

السبت، 04-12-2021 04:36 م

ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت- فيديو

-محمد-بن-سلمان1-e1638628526382-730x438


الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.

اضافة اعلان


وأعلن الرئيس الفرنسي في جدة أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.


وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3397286_1638623338

الخارجية الروسية: استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل

61ab75014c59b75c232c97a9

أردوغان يعدل العلامة التجارية صنع في تركيا

61ab65564c59b75cba78b7e5

الزراعة المصرية تمنع استيراد الحيوانات من ليبيا

22023Image1-1180x677_d

الرئيس الجزائري يهاجم معرقلي المشاريع الصناعية في البلاد

065b8b510bd5f85f4b81c64b588c51f9

فرار جماعي بعد ثوران مفاجئ لبركان في أندونيسيا

برهم

الرئيس العراقي: مواجهة الارهاب من مهمة العراقيين

أخبار متعلقة
FFBTnuNXMAg6yFZ

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

جورج

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح

2020-11-21T201259Z_1894068126_RC2W7K930UNI_RTRMADP_3_G20-SAUDI-FOREIGNMINISTER

وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا