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الأحد، 29-08-2021 12:44 م

ماكرون يكشف سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية

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الوكيل الاخباري- كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية أمس السبت، معربا عن شكره على استقباله.

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وعلى صفحته في "تويتر"، غرد الرئيس الفرنسي بالعربية قائلا: "زرت مساء أمس الكاظمية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوناته..شكرا على استقبالكم".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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