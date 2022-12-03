ماكرون يلتقي ماسك ويشدد على شفافية تويتر

الوكيل الاخباري- شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة أجراها أمس الجمعة في نيو أورلينز مع إيلون ماسك،على ضرورة أن تبذل هذه المنصة الاجتماعية "جهودا" من أجل الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

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وفي سلسلة تغريدات، قال الرئيس الفرنسي أيضا إنه ناقش مع مؤسس شركة تسلا "مشاريع صناعية خضراء مستقبلية، مثل إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.



وكتب ماكرون "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".



من جهته قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.



وهذا الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يعلن عنه الإليزيه سابقا، وتم بعيدا عن الإعلام.



ونشر ماكرون صورة له مع ماسك في متحف نيو أورلينز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة عن الفرانكوفونية في ختام زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.

روسيا اليوم