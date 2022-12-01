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الخميس، 01-12-2022 08:55 ص

ماكرون ينتقد الدعم الحكومي الأمريكي للشركات المحلية

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الوكيل الإخباري - انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، الإعانات المنصوص عليها في خطة المناخ الكبيرة لنظيره الأمريكي جو بايدن والتي تقدم امتيازات للشركات المحلية، ووصفها بأنها "شديدة العدوانية" على الصعيد التجاري.

وقال ماكرون خلال مأدبة غداء مع أعضاء كونغرس في كابيتول هيل، خلال زيارة الدولة التي يجريها لواشنطن: "إنها شديدة العدوانية بالنسبة لشركاتنا".

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ويشير حديث الرئيس الفرنسي إلى برنامج الدعم الهائل للانتقال الطاقي الذي وضعه بايدن ويُطلق عليه قانون خفض التضخم.

 

ويشمل البرنامج منح إعانات سخية للسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة بشرط أن يتم تصنيعها على الأراضي الأمريكية.


وأضاف ماكرون: "ضعوا أنفسكم في مكاني"، وتابع: "لم يتصل بي أحد عندما كان قانون خفض التضخم يُناقش"، طالبًا "الاحترام كصديق جيد".


وأردف: "ربما يحل هذا القانون مشكلتكم، لكنكم ستفاقمون مشكلتي"، محذراً من مخاطر "تدمير العديد من الوظائف" إذا لم يوجد تنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة.

 

البيان

 




 

 


 

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