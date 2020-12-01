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الثلاثاء، 01-12-2020 09:16 ص

10 أفراد على متن السفينة

مالك السفينة المختطفة في سواحل نيجيريا يكشف تفاصيل جديدة

اد
أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشف مالك السفينة المختطفة بالقرب من السواحل النيجيرية، اللبناني عدنان الكوت، أن مصريين اثنين و3 مواطنين لبنانيين من بين المختطِفين.

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وأكد الكوت أنه قام بتأجير السفينة إلى أحد الأشخاص ويدعى تافو لورانس، وأوضح أنه كانت ترفع علم سانت كيتس، دولة تقع في الكاريبي، وكانت تقوم بنقل بضائع من نيجيريا إلى الكاميرون.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مالك السفينة أنه كان هناك 10 أفراد على متن السفينة، مشيرا إلى أن القراصنة اختطفوا السفينة عند سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.


وأوضح أنه تلقى اتصالا من هاتف ثريا بحوزة القراصنة لمطالبته بفدية للإفراج عن السفينة، مؤكدا أنه أخبرهم بتأجير المركب لشخص آخر يقيم في نيجيريا، بعد أن أطمأن على صحة طاقم المركب.


ولفت إلى أن المختطفين 10 أشخاص، هم مواطنان مصريان و3 لبنانيين و4 مواطنين يحملون الجنسية الهندية، بالإضافة إلى شخص آخر يحمل جنسية الكاميرون.

 

وأكد أنه تواصل مع الجهات الرسمية في دولة نيجيريا وعدد من الجهات المختصة في لبنان للتدخل بشكل سريع للإفراج عن المختطفين.


وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن اختطاف مواطنين مصريين كانا على متن سفينة البضائع اللبنانية "ميلان – 1" منذ أيام بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن السفينة مملوكة لشخص لبنانى يدعى عدنان الكوت، قام بتأجيرها لشخص يدعى تافو لورانس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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