ماليزيا..احتراق وغرق يخت يمتلكه أثرياء

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الماليزية، عن غرق اليخت "فوسيا" الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء، من بينهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبالة سواحل البلاد، بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه.



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وأكد خفر السواحل الماليزي غرق "فوسيا" صباح الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية غداة حريق دمره.

وقال خفر السواحل الماليزي إن اليخت "فوسيا"، وهو شراعي يبلغ طوله حوالي 75 مترا، كان قد غرق صباح الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية، غداة حريق دمره.



من جانبه، قال محمد زواوي عبد الله، وهو مسؤول في خفر السواحل: "نعتقد أنه غرق الجمعة، حوالي الخامسة أو السادسة صباحا"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوكيل المسؤول عن اليخت.

وتابع موضحا: "تمكنا من السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بأضرار في هيكل اليخت قد تكون سببت غرقه"، لافتا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".



وتمكن فريق الطوارئ من إنقاذ افراد الطاقم السبعة.

المصدر : روسيا اليوم

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