الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير التربية: تعليق التعليم الوجاهي غير مطروح حاليا

لجنة الاوبئة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا مجدداً

تحويل مخالفين للعزل المنزلي إلى المستشفى الميداني

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

وزير الصحة : اجتماع للجنة الأوبئة بعد ارتفاع الاصابات

انهيار يكشف عن مغارة بالرمثا

مصدر رسمي ينفي لـ الوكيل اتخاذ قرارات جديدة بعد ارتفاع الاصابات

روسيا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الخريسات

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الإيجابية بالاردن إلى 15.6%

الأحد، 21-02-2021 04:25 م

من بينهم رجل أعمال فرنسي

ماليزيا..احتراق وغرق يخت يمتلكه أثرياء

603246ff4236040ce840ab16
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الماليزية، عن غرق اليخت "فوسيا" الذي تناقل ملكيته العديد من الأثرياء، من بينهم رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبالة سواحل البلاد، بعد أيام قليلة من اندلاع حريق فيه.

اضافة اعلان
 

وأكد خفر السواحل الماليزي غرق "فوسيا" صباح الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية غداة حريق دمره.
وقال خفر السواحل الماليزي إن اليخت "فوسيا"، وهو شراعي يبلغ طوله حوالي 75 مترا، كان قد غرق صباح الجمعة، بالقرب من جزيرة لانكاوي السياحية، غداة حريق دمره.


من جانبه، قال محمد زواوي عبد الله، وهو مسؤول في خفر السواحل: "نعتقد أنه غرق الجمعة، حوالي الخامسة أو السادسة صباحا"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوكيل المسؤول عن اليخت.
وتابع موضحا: "تمكنا من السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بأضرار في هيكل اليخت قد تكون سببت غرقه"، لافتا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".


وتمكن فريق الطوارئ من إنقاذ افراد الطاقم السبعة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
08601dd9-bc4d-4de3-901e-b7181855cf98_16x9_1200x676

لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها التي قدمت إلى الأردن ؟

5c2c27a7bbe13.image

مع إزالة الثلوج من شوارع تكساس.. "كارثة" تفجع الجميع

winter-in-moscow--russia--629101330-5b1dd985fa6bcc0036a2e52e

موسكو على موعد مع موجة صقيع لم تحدث منذ 65 عاما

ت

زلزال قبالة الساحل الغربي الأمريكي

60312d3a42360407555c622f

مناورات عسكرية موسعة للجيش المصري في البحر الأحمر

2202117122745506596001

رغد صدام حسين توجه رسالة شكر الى الاردن

أخبار متعلقة
1-11

حريق ضخم في قرية صينية عمرها 400 عام.. فيديو

رجل إطفاء يخمد حريقا -(أرشيفية)

مصرع 4 أشخاص بحريق بمستودع في سيبيريا

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند-1

مصر.. القبض على مفتعل حريق القاهرة

1044590710_0_304_3222_2048_1000x541_80_0_0_d6ed20235d09761935ad2f1811c3627b

حريق كبير بأحد أسواق القاهرة

انفجار

جرحى بانفجار ضخم في مصنع للبارود بإقليم بيرم الروسي