السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 08:45 ص

ماليزيا تحث الولايات المتحدة على الصدق في حل القضايا الدولية

ممم


الوكيل الإخباري - حث رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، الولايات المتحدة على توخي "الصدق" في التعامل مع المشاكل الدولية الحادة، ومقارنة الأزمتين في أوكرانيا وفلسطين.

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ونقلت وكالة "بيرناما"، اليوم السبت، عن تصريح يعقوب أمام الصحفيين بعد انتهاء قمة الولايات المتحدة وبلدان رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في واشنطن: "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سريعة فيما يخص الأزمة الأوكرانية فيجب أن تعمل نفس الشيء فيما يخص الوضع في فلسطين".


وأضاف: "يجب أن تكون الولايات المتحدة صادقة، يجب أن يوقفوا الفظائع الإسرائيلية".


كما دعا يعقوب واشنطن إلى "استخدام النفوذ لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "بلدان جنوب شرق آسيا هي أيضا تشعر بعواقب هذا النزاع، وخاصة ارتفاع أسعار الغذاء".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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