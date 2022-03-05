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السبت، 05-03-2022 10:42 ص

مالي: مقتل 27 عسكريا خلال هجوم وسط البلاد

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الوكيل الإخباري-أعلن الجيش المالي عن مقتل 27 من عناصره خلال هجوم "جهادي" على معسكر في وسط البلاد شهد أيضا "تحييد 47 إرهابيا".

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وأفاد بيان للجيش المالي، بأن الهجوم الذي وقع صباح أمس الجمعة في معسكر موندورو في وسط مالي، أسفر عن إصابة 33 عسكريا بجروح 21 منهم خطرة، فيما فقد 7 عسكريين آخرين.


وبحسب الجيش، تم "تحييد" 47 مهاجما في الصباح و23 آخرين بعد "تمشيط معاقل الإرهابيين". ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية الذي تم الإبلاغ عنه ضد القوات المالية منذ شهور.


من جهته، صرح مصدر عسكري فرنسي بأن الهجوم الذي نفذه عدة مئات من "الجهاديين" خلف من 40 إلى 50 قتيلا. وأكد المصدر أن "الجهاديين" استولوا على 21 آلية بينها عدة مدرعات.


وتابع المصدر نفسه أن "القوات المسلحة المالية لم تطلب دعم برخان (القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين)". ويقع معسكر موندورو في منطقة طلب من برخان عدم العمل فيها، على الأرجح بسبب وجود مرتزقة".


وسبق أن تعرض معسكر موندورو لعدة هجمات، وهو يقع بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

روسيا اليوم

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