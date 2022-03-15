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الثلاثاء، 15-03-2022 11:25 ص

ما حقيقة فيديو اعتقال الرئيس الاوكراني من قبل روسيا ؟

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الوكيل الإخباري-في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم مقطع فيديو حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، إلى جانب تعليق يقول إنه يوثق اقتحام الجيش الروسي لمنزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن وكالة "فرانس برس" أكدت أن الفيديو "غير صحيح"، فهو يعود لعام 2016، واستخدم في تقارير تتعلق بمداهمة قادت لاعتقال زعيم المخدرات المكسيكي خواكين (إل تشابو) غوزمان.

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ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و43 ثانية، مجموعة من الرجال المسلحين بالزي الرسمي يقتحمون منزلا.


وترجم التعليق المنشور باللغة البنغالية إلى الإنجليزية على النحو التالي: "مقطع فيديو للقوات الروسية وهي تقتحم منزل الرئيس الأوكراني".

 


لكن سبق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن نشرت الفيديو بعنوان: "مداهمة منزل إل تشابو" في 13 يناير بعام 2016.

 

 

وبينما تستعر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأرض، تدور في الكواليس حرب إعلامية لا تقل ضراوتها عن المعارك الدائرة بين الجيشين، التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى ونزوح مئات الآلاف.

 

سكاي نيوز

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