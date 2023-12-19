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الثلاثاء، 19-12-2023 09:36 ص

ما هو شرط إسرائيل لإنهاء التوترات على الجبهة اللبنانية؟

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الوكيل الإخباري - أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تريد دفع قوات حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كم) من الحدود كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لموقع "أكسيوس".

وأشار الموقع ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.

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وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا مستمرا بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق داخل إسرائيل التي ترد بقصف مدمر وعملية برية في غزة.

 

البيان

 




 

 


 

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