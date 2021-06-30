الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 01:52 م

مباحثات أمريكية خليجية حول أمن الممرات المائية في منطقة الخليج

60dc460c4236045b1025b7e2


الوكيل الإخباري- التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف مبارك الحجرف، قائد القوات البحرية الأمريكية، بالقيادة المركزية، تشارلز كوبر، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وجرى مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1447790

ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في العراق

Doc-P-805865-637520895539896853

لبنان: المستشفيات تحذر من كارثة صحية

b8accf7e-129d-4f3a-ad62-4cdaf3aeea4f

حادث خطير في كوريا الشمالية.. وكيم يتخذ إجراءات قاطعة

1908092

وزيرة الطاقة الأمريكية تكشف سبب انهيار مبنى ميامي

EunbzsHWQAEeUlP

مصر: هزة أرضية غرب حلوان

البحرية-الايرانية-800x549

انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين

أخبار متعلقة
60c999e642360404825e184a

مشرعون أمريكيون يدعون بايدن للتعاون مع روسيا

thumbs_b_c_5eaf4e57e1eaf45137f7e714e7429a90-1

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

unnamed

مصر تعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

تطور-علم-مصر-عبر-التاريخ

مصر تدين وتستنكر استهداف الحوثيين لمدرسة بطائرة مفخخة بدون طيار

1622499360

ينبع تسجل ثالث اعلى درجة حرارة في العالم

640

السعودية: توقيف موظفين في وزارتي الدفاع والداخلية