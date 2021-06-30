مباحثات أمريكية خليجية حول أمن الممرات المائية في منطقة الخليج

الوكيل الإخباري- التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف مبارك الحجرف، قائد القوات البحرية الأمريكية، بالقيادة المركزية، تشارلز كوبر، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.



وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.



هذا وجرى مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

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المصدر: روسيا اليوم



