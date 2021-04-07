مباحثات روسية إيرانية تحضيرا لزيارة لافروف إلى طهران

الوكيل الإخباري- أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، اليوم الأربعاء، محادثات مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، تحضيرا لزيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران.

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وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "في إطار التحضير لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران في 13 أبريل، جرى تبادل معمق للآراء حول القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، وكذلك حول الأجندتين الإقليمية والدولية".



وفي وقت سابق أوردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيبحثان خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب مواضيع أخرى.



من جهتها ذكرت الخارجية الإيرانية أن مباحثات الوزيرين ستتناول أيضا "التصدي للخطوات الأحادية للولايات المتحدة وعقوباتها غير القانونية" ضد طهران.



وتأتي زيارة لافروف المرتقبة إلى طهران على خلفية المحادثات الجارية بين أطراف الصفقة النووية حول العودة إلى التنفيذ الكامل لبنودها، والمناقشات حول رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.



المصدر: روسيااليوم