الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك: الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي

رسالة الملك للأردنيين - النص الكامل

ندوة في إربد عن مسيرة مئوية الدولة

منح الأطباء المقيمين المؤهلين مسمى مؤهل للاختصاص

إصابات كورونا عالميا نحو 5ر132 مليون

الصحة: منصة الكترونية لتقديم طلبات شراء خدمات الأطباء

تطعيم 1100 مراجع ضد كورونا يومياً بمركز جامعة العلوم التطبيقية

%13 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

الشهابي : الإغلاقات لم تفيد في تحسين الوضع الوبائي

عضو في لجنة الأوبئة يفجر مفاجأة حول حظر الجمعة

عاجل

رسالة الملك للأردنيين - النص الكامل

الأربعاء، 07-04-2021 04:57 م

مباحثات روسية إيرانية تحضيرا لزيارة لافروف إلى طهران

606d916b42360425451c257d


الوكيل الإخباري- أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، اليوم الأربعاء، محادثات مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، تحضيرا لزيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران.

اضافة اعلان
 

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "في إطار التحضير لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران في 13 أبريل، جرى تبادل معمق للآراء حول القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، وكذلك حول الأجندتين الإقليمية والدولية".

وفي وقت سابق أوردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيبحثان خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب مواضيع أخرى.

من جهتها ذكرت الخارجية الإيرانية أن مباحثات الوزيرين ستتناول أيضا "التصدي للخطوات الأحادية للولايات المتحدة وعقوباتها غير القانونية" ضد طهران.

وتأتي زيارة لافروف المرتقبة إلى طهران على خلفية المحادثات الجارية بين أطراف الصفقة النووية حول العودة إلى التنفيذ الكامل لبنودها، والمناقشات حول رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
606d86e74c59b730ef168188

السيسي يتحدث عن استخدام القوة لمواجهة أزمة المياه

فلبين

زلزال بقوة 5.1 درجة في الفلبين

63c16b51-0415-4462-9cc3-41fc90551810_16x9_1200x676

إثيوبيا: طروحات مصر والسودان انتقاص من سيادة إفريقيا

دولارات

نشر قائمة أغنى أغنياء العالم للعام 2021

alexandria

مصر.. زلزال بقوة 4.3 درجة

hreeq6

السيطرة على حريق في السوق المركزي بالكويت

أخبار متعلقة
واشنطن

واشنطن لا تستبعد تخفيف العقوبات عن إيران

اوك

إيران.. اتهامات إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

000_8RU297-1-1200x675

كوريا الشمالية: إدارة بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة بشأن تجربتنا الصاروخية

فرجينيا1

جرحى بإطلاق نار في فيرجينيا

605c39e242360418593d9c25

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: بالكاد تحدثت مع بايدن

متحد

إيران.. مصرع 14 شخصا على الأقل في حادث سير