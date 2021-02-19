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الجمعة، 19-02-2021 01:07 م

مبادرة أميركية ثلاثية تجاه إيران لإحياء الاتفاق النووي

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الوكيل الاخباري - أطلقت الولايات المتّحدة مساء الخميس، مبادرة ثلاثية تجاه إيران، تتعلق بالاتفاق النووي الاميركي الايراني ومحاولة لإحياء الاتفاق من جديد، بعد أن أغلقته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 ، بحسب واشنطن بوست.

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وأعلنت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها الجمهورية الإسلامية لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وإنها خفّفت القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وأبطلت إجراءً اتّخذه ترامب وذلك عبر إقرارها رسمياً في مجلس الأمن بأن العقوبات التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة".


وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ "الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي .

 

--(بترا)

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