متى تنتهي الحرب في أوكرانيا؟.. البنتاغون يجيب

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنه "من المستحيل" معرفة المدة التي ستستغرقها الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته من خلال الدبلوماسية، لكن "البنتاغون" قال إن أوكرانيا "بالطبع" يمكنها أن تنتصر في الحرب.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "الحقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يركز على التقدم في منطقة جغرافية أصغر في أوكرانيا مع إمكانية استمرار العنف".



وكرر كيربي أن "أوكرانيا يمكنها بالتأكيد أن تنتصر في الحرب كما يتضح من عدم قدرة بوتين على تحقيق أهدافه الاستراتيجية".



وقال: "بوتين لم يسيطر على ماريوبول بعد، ونقل قواته من كييف وتشيرنيهيف، ولم يستحوذ على خاركيف أو ميكولايف في الجنوب لذلك أعتقد أن الدليل على عدم تحقيق بوتين لأهدافه يظهر حرفيا في النتائج التي تراها كل يوم".

سي ان ان