الثلاثاء 18-10-2022
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الثلاثاء، 18-10-2022 01:34 م

مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له

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الوكيل الإخباري - زكى مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية الأولى اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الـ17.

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وتنص المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.


ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.


يذكر أن الرئيس السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن عام 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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