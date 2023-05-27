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السبت، 27-05-2023 12:09 م

مجلس الأمن الصربي: الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى

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الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الأمن الصربي، اليوم السبت، أن جيش صربيا لا يزال في حالة تأهب قصوى.

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وجاء في بيان صدر عن المجلس في أعقاب جلسته اليوم السبت: "بسبب الاستخدام الوحشي للقوة من جانب (رئيس وزراء كوسوفو) ألبين كورتي وهياكله ضد الشعب الصربي في كوسوفو وميتوهيا، لا تزال القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى".

وأضاف البيان: "قوات "KFOR"/الناتو لم تقم بعملها وفق قرار 1244 الدولي والاتفاقية العسكرية الفنية في كومانوفو. رئيس الأركان ميلان مويسيلوفيتش مفوض بالحفاظ على الاتصال المباشر مع قائد قوة "KFOR" في محاولة لضمان قيام قوات "KFOR"/الناتو بعملها".

وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الجمعة، الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا في ضوء خطوات بريشتينا أحادية الجانب. كما طالب فوتشيتش الناتو "بوقف العنف ضد الصرب على الفور" في كوسوفو وميتوهيا.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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