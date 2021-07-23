الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يبحث الأزمة اللبنانية في جلسة مغلقة

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الجمعة، 23-07-2021 12:53 ص

مجلس الأمن يبحث الأزمة اللبنانية في جلسة مغلقة

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الوكيل الاخباري - أشادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول لبنان، بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، بما في ذلك تعاونه الوثيق مع اليونيفيل، داعية إلى استمرار دعم هذه المؤسسة الرئيسية.اضافة اعلان

 
وكررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، وقالت: "إن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين".

 




 

 


 

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