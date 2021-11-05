مجلس الأمن يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في أثيوبيا

الوكيل الاخباري - دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إلى وقف الأعمال القتالية في إثيوبيا والبدء في التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.



وحث مجلس الأمن في بيانه الذي أوردته أخبار الأمم المتحدة، على وقف القتال والانخراط في مفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار إثيوبي وطني شامل من أجل الأزمة وخلق أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

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