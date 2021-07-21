الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

فرنسا تفرض التصاريح الصحية على زوار الأماكن الثقافية والترفيهية

أحمد العوضي يزف بشرى سارة لجمهور ياسمين عبد العزيز

إدارة بايدن ماضية لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

الصين تنهي انتاج أسرع قطار على وجه الأرض بنظام النقل المغناطيسي

مجلس الأمن يدين بشدة هجوم ليلة الاثنين في بغداد

فرنسا تشهد الموجة الرابعة لفيروس كورونا والمتحورة دلتا هي السائدة

الصناعة والتجارة ترفض طلب المطاعم والحلويات برفع أسعارها

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الملك يلتقي أبرز لجان مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

الأربعاء، 21-07-2021 10:39 م

مجلس الأمن يدين بشدة هجوم ليلة الاثنين في بغداد

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f


الوكيل الإخباري - ندد مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، بـ"الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد"، ليلة عيد الأضحى.اضافة اعلان

وأكد المجلس في بيان أصدره بالإجماع "ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم إلى العدالة".
وشدد أعضاء مجلس الأمن علي دعمهم لأمن وسيادة واستقلال العراق ولحربه المستمرة ضد الإرهاب، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة .
وأسفر الهجوم الذي تبنته عصابة "داعش" الإرهابية، عن سقوط 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحًا، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
189625

الصين تنهي انتاج أسرع قطار على وجه الأرض بنظام النقل المغناطيسي

b86f3aaf-70d0-4879-8100-3471c9c14f80

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

1626890364264

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

shutterstock_1016809915

البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية الى الصين

1-1452658

بينهم بايدن وأوباما.. اعتقال بريطاني اخترق مشاهير على تويتر

60f80aad4236044e3d745de4

إضراب مئات المهاجرين عن الطعام يعرض حكومة بلجيكا للخطر

أخبار متعلقة
الكاظمي

الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا عقب انفجار بغداد

بغداد

انفجار في سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد

60f07ba14236040ed0016784

الحريري: كان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع لولا تعنت البعض وأنانيته

1043141963_0_156_3000_1844_1200x0_80_0_1_4c0c3714b51d59792aa5804a9c63d7ba

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي بالعراق

60f4017f4c59b7604e066108

وفد وزاري سعودي يزور بغداد غدا الاثنين

60f2f68e4c59b7460301b7d9

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان إلى الإنسان