مجلس الأمن يدين بشدة هجوم ليلة الاثنين في بغداد

الوكيل الإخباري -

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ندد مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، بـ"الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد"، ليلة عيد الأضحى.وأكد المجلس في بيان أصدره بالإجماع "ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم إلى العدالة".وشدد أعضاء مجلس الأمن علي دعمهم لأمن وسيادة واستقلال العراق ولحربه المستمرة ضد الإرهاب، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة .وأسفر الهجوم الذي تبنته عصابة "داعش" الإرهابية، عن سقوط 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحًا، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية .