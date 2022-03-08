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الثلاثاء، 08-03-2022 11:30 ص

مجلس الأمن يدين مقتل جنديين مصريين وإصابة 4 في بعثة مالي

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الوكيل الإخباري-أدان مجلس الأمن الهجوم الذي استهدف قوات بعثة "مينوسما" الأممية لتحقيق حفظ السلام في مالي، الإثنين، ما أسفر عن مصرع جنديين وإصابة أربعة آخرين، جميعهم من مصر.

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جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة) فجر الثلاثاء، ووصل الأناضول نسخة منه.


وذكر البيان "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الذي تم شنه ضد بعثة مينوسما، بالقرب من موبتي بمالي ،الإثنين،، والذي أسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام من مصر وجرح أربعة آخرين".


وأضاف البيان "يعرب أعضاء المجلس عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وكذلك لمصر وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)".


وتابع: "يدعو أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في الهجوم على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة".


واعتبر البيان أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات مينوسما تشكل أساسًا لفرض العقوبات وفقًا لقرارات المجلس ذات الصلة".


والأسبوع الماضي، أعلن الجيش المالي مقتل 27 من عناصره في هجوم إرهابي على معسكر "موندورو" وسط البلاد.

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي.

 

الاناضول

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