الجمعة 31-05-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض أسعار النفط عالميا

مجلس الأمن يصوت على التفويض بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

غراندي: لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تجبر سكان غزة على الفرار

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

حادث سير على طريق المطار

إعلام عبري: رئيس مجلس الأمن القومي أهان عائلات الاسرى

حماس: الاحتلال استخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح

19 شهيدا سقطوا في رفح منذ فجر الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الأرصاد: منخفض سطحي حراري يؤثر على الأردن الاحد وتحذير من حالة الطقس

الجمعة، 31-05-2024 09:28 ص

مجلس الأمن يصوت على التفويض بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

568295_6_1717135052


الوكيل الاخباري- يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار يجدد لمدة عام التفويض بتفتيش السفن قبالة ليبيا بهدف تطبيق حظر الأسلحة.

اضافة اعلان


والتفويض المعمول به يسمح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى ليبيا، أو من ليبيا، إذا كان لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة.


وظلت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، وتسمى (عملية إيريني)، هي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقوم بتفتيش السفن بموجب هذا التفويض.


ووفقًا لتقرير الأمين العام الصادر في 30 نيسان الماضي، ففي الفترة ما بين 1 تشرين الثاني 2023 و14 نيسان، أجرت المنظمة 1793 عملية نداء (الاتصال بالسفن الأخرى)، و25 اقترابًا وديًا (زيارات بالتراضي للسفن يمكن تنفيذها دون موافقة دولة العلم ودون موافقة دولة العلم)، فيما تم تفتيش سفينة واحدة، بعد الحصول على موافقة دولة العلم.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66586faa42360411f56fcd72

الصين تحذر من مخاطر نشر صواريخ أمريكية في الفلبين

6658408e4c59b705a109ee00

البرلمان الياباني يعتزم إنشاء لجنة لمراقبة الأجسام الطائرة المجهولة

665844674c59b77f254e1dcd

زلزال يضرب إيران

665838914c59b705a109edfb

بولندا تفرض حظرا لمدة 90 يوما على التواجد بالمنطقة الحدودية مع بيلاروس

66583ce44c59b77bca40a28d

سانا: إصابة 3 أشخاص بانفجار في سيارة وسط سوريا

665836e94236041a362cbd8f

الخارجية الروسية تعلن عن زيارتين لبوتين إلى كوريا الشمالية وفيتنام

أخبار متعلقة
66518c554c59b73d3e0c231f

غرق مهاجر ووصول نحو 140 آخرين إلى اليونان

main_image66363ef75cd69

حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف مواقع للاحتلال

66353f364c59b748157fcfd2

زاخاروفا تعلق على تصريح بوريل حول وقف إمدادات الأسلحة إلى كييف