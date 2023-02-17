مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن اليوم الجمعة، جلسة مفتوحة حول أوكرانيا في إطار بند جدول الأعمال المعنون "التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من الأمين العام المساعد، ميروسلاف ينتشا، حول هذا الشأن.

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وكانت روسيا طلبت من الاجتماع الاحتفال بالذكرى الثامنة لـ"حزمة إجراءات تنفيذ اتفاقيات مينسك" ، والمعروفة أيضا باسم اتفاقية مينسك الثانية، المعتمدة في 12 شباط 2015، وهي سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي سعت إلى إنهاء الحرب في منطقة دونباس في أوكرانيا.

ومنذ عام 2019، تنظم روسيا اجتماعا سنويا بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاق مينسك الثاني، آخرها كان في 17 شباط 2022 أي قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانيا بأيام.



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