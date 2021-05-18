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الثلاثاء، 18-05-2021 09:10 ص

واشنطن تعرقل البيان

مجلس الأمن يعقد جلسة رابعة حول عدوان الاحتلال

مجل
قاعة مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك الأميركية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الثلاثاء، حول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، هي الرابعة من نوعها خلال نحو 10 أيام.

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وقالت بعثة النرويج بالمجلس، عبر حسابها الرسمي في تويتر: "ستثير كل من تونس والصين والنرويج مرة أخرى أزمة الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الأمن الثلاثاء".


وأضافت: "يستمر الوضع على الأرض في التدهور، ويستمر قتل وجرح المدنيين الأبرياء"، حيث تابعت: "نكرر: أوقفوا النار، أوقفوا الأعمال العدائية الآن".


وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع، حتى مساء الاثنين، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، و16 مسنا، إضافة إلى 1400 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


وعرقلت واشنطن الاثنين، وللمرة الرابعة في أسبوع، مشروع بيان وزعته الدول الثلاث تونس والصين والنرويج على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة من دون عقد جلسة، وفق مصادر دبلوماسية.


ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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