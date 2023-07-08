مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنين

الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في جنين.

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واستمع الأعضاء خلال الجلسة الى إحاطة قدمتها منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، حول الحالة عقب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.



إلى ذلك، قال نائب الناطق الإعلامي فرحان حق، إن الأمم المتحدة ستقوم خلال الأيام المقبلة، بأعمال إصلاحات شبكة المياه والصرف الصحي وكذلك توفير المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي، وخاصة للأطفال.



وقال حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن إعادة تأهيل الأضرار التي لحقت بالمنازل والمدارس وعيادات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقييم مخاطر الذخائر غير المنفجرة والتخفيف من حدتها، سيكون أمرًا بالغ الأهمية أيضًا.

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