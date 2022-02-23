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الأربعاء، 23-02-2022 08:26 م

مجلس الأمن يُغلق رسمياً ملف تعويضات العراق للكويت بعد أن دفعت بغداد 52.4 مليار دولار

أسباب-حرب-الخليج-الثانية


الوكيل الاخباري - أنهى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء رسميا وبالإجماع تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990”.

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وأغلق هذا الملف، بعد أن سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.


ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بالخطوة مؤكدا أن العراق يطوي “صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما”.


ووزعت التعويضات على الأفراد والجهات التي تعرضت لخسائر مباشرة عن الغزو والاحتلال اللذين نجما عن اجتياح 2 أغسطس/آب 1990.


وأصدر مجلس الأمن الثلاثاء بالإجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990” بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.


وورد في القرار بأن المجلس “ينهي تفويض اللجنة” ويعتبر أنها “أنجزت مهمتها”.

 

وأضاف القرار أن مجلس الأمن “يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.


وبحسب القرار الذي صاغته بريطانيا فإن مجلس الأمن “يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”.


وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في 9 فبراير/شباط الجاري.


وتأسست هذه اللجنة، غير المسبوقة والتي يمكن أن تشكل نموذجا يحتذى به في المستقبل عند الضرورة، في مايو/أيار 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5 بالمئة من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.


وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها.

 

وكان آخرها في 13 يناير/كانون الثاني بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقا لتقرير اللجنة.


وجرى توزيع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو.


واجتاح الجيش العراقي في 2 أغسطس/آب 1990 دولة الكويت وضم هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق.

 




 

 


 

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