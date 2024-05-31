مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في العراق 19 شهرًا

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بالأجماع، تمديد البعثة الأممية في العراق (ينامي) لفترة نهاية مدتها 19 شهرًا، لغاية 31 كانون الأول 2025.

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وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2732، أنه وبعد ذلك التاريخ، ستوقف البعثة جميع الأعمال والعمليات باستثناء ما يتعلق بأية تصفية متبقية للبعثة.



وكانت الحكومة العراقية طلبت من مجلس الأمن إنهاء عمل البعثة.



ويطلب القرار إلى الأمين العام أن يعد بالتشاور مع حكومة العراق، خطة للانتقال والتصفية على أن تبدأ بعثة (يونامي) في نقل مهامها، فضلا عن التخفيض والسحب المنظم والآمن لموظفيها وأصولها، بما في ذلك تحديد تاريخ انتهاء أنشطة التصفية في العراق.



بترا