مجلس الأمن يناقش الوضع بين أرمينيا وأذربيجان

الوكيل الإخباري - عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، جلسة حول التطورات بين أرمينيا وأذربيجان،استمع الأعضاء خلالها الى إحاطة من مساعد الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، ميروسلاف جينكا محذرا من نشوب صراعات متجددة بين الطرفين قد تؤثر على منطقة جنوب القوقاز برمتها.

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وقال جينكا، لا يزال الوضع هشا في ظل تبادل الجانبين بانتظام اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الا انه اعرب عن أمله بإحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الجارية بعد أن شهد مكتبه عدة مبادرات دبلوماسية رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة.



وأشاد المسؤول الأممي بجميع المشاركات المستمرة وجهود الوساطة وشجع على التنسيق الوثيق لضمان أقصى قدر من الفعالية، مضيفا ان "الأمم المتحدة ستواصل الاتصال مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة والأطراف المعنية، وستدعم جهود السلام الجارية".



وكشف المسؤول الاممي أن الأمم المتحدة لا تمثيل لها في ممر لاتشين، ولا في المناطق الخاضعة لولاية قوات حفظ السلام الروسية، وليست في وضع يمكّنها من التحقق من الادعاءات والمزاعم المختلفة أو تأكيدها، داعيا الى "السماح للسكان، سيما المحتاجين، بالسفر بحرية والحصول على الخدمات الأساسية، وتسهيل وضمان المرور الآمن عبر الممر".



بترا