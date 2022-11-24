الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 08:28 ص

مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة بشأن الوضع في أوكرانيا استمع الأعضاء خلالها الى احاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، كما استمع الى كلمة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو وكلمة المندوب الروسي.

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وأكدت ديكارلو أن ثمة حاجة إلى خفض فوري للتصعيد، داعية إلى "العمل معا لمنع وقوع كارثة إنسانية من صنع الإنسان هذا الشتاء في أوكرانيا".


وأشارت إلى تبادل روسيا وأوكرانيا السجناء، حيث أبلغتا الأمم المتحدة عن إطلاق سراح 35 سجينا روسيا و 36 سجينا أوكرانيا، داعية الطرفين الى الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، سيما اتفاقية جنيف الثالثة، التي تتعلق بمعاملة أسرى الحرب.

 

بترا


 




 

 


 

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