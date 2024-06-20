مجلس الأمن يناقش الوضع في ليبيا

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة بشأن الوضع في ليبيا استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة قدمتها نائب الممثل الخاص في ليبيا، ستيفاني خوري.

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وقالت خوري، في إحاطتها بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، إن الأغلبية الساحقة من الليبيين يعبرون عن الحاجة إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة الشرعة لجميع المؤسسات، مشيرة إلى الحاجة لعملية شاملة بقيادة ليبية للتغلب على المأزق السياسي ودعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار.

وأكدت أن هناك توافقاً بين أوساط الشعب الليبي على ضرورة دفع العملية السياسية قدمًا، مشيرة إلى أنه بينما تتعمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، فإن عامة الليبيين يتوقون للمصالحة والسلام، ولذلك بات من الضروري القيام بعمل حازم وموحد من جانب الليبيين وبدعم من المجتمع الدولي لإحراز تقدم في العملية السياسية.









