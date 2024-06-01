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السبت، 01-06-2024 07:51 ص

مجلس الأمن يناقش انتهاك كوريا الشمالية للقرارات الدولية

مج


الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة بشأن إطلاق كوريا الشمالية لقمر استطلاع آخر باستخدام تكنولوجيا جديدة يوم الاثنين الماضي.

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واستمع الأعضاء الى احاطة من نائب رئيس الإدارة السياسية وبناء السلام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري.


وأشار خياري إلى أن كوريا الشمالية لم تصدر إخطارات السلامة إلى السلطات الدولية المعنية، وهو ما يمثل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي وحركة الملاحة البحرية.


وأضاف أنه على الرغم من فشل عملية الإطلاق الأخيرة، فقد زادت كوريا الشمالية أنشطتها لإطلاق الصواريخ بشكل كبير منذ عام 2022، بما في ذلك أكثر من 100 عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


 




 

 


 

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