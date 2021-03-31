الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 11:51 ص

مجلس الاتحاد الروسي يصادق على قانون يسمح لبوتين بالترشح مجددا للرئاسة

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة دورية عامة اليوم، على القانون الذي يمنح الحق للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بالترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الدولة.

تمت صياغة بعض أحكام هذا القانون، على خلفية التعديلات التي تم إدخالها على الدستور قبل فترة.

ووفقا لإحدى هذه التعديلات، يتم تطبيق بند عدد الفترات الرئاسية بالنسبة لرئيس البلاد الحالي، بدون الأخذ بالاعتبار فتراته الرئاسية السابقة. وبهذا الشكل، سمح القانون للرئيس الحالي، بالتنافس على منصب الرئاسة لفترتين أخريين.

وتنص الوثيقة على أنه يحق شغل منصب رئيس الدولة، للشخص حامل الجنسية الروسية والذي لا يقل عمره عن 35 عاما، ويجب أن يكون مقيما بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عاما على الأقل، ولم يكن لديه سابقا ولا يحمل حاليا جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في دولة أخرى. ولا ينطبق هذا الحكم على الروس "الذين كانوا في السابق يحملون جنسية الدولة التي تم قبولها في قوام روسيا الاتحادية".

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المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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