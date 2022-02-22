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الثلاثاء، 22-02-2022 08:44 م

مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

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الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، موافقته على طلب رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.اضافة اعلان


وصوت أعضاء مجلس الاتحاد، خلال اجتماع عقد الثلاثاء، لصالح الموافقة على طلب بوتين، حيث حظي قرار مناسب بدعم 153 سيناتورا.


وتقول الوثيقة: "قرر مجلس الاتحاد الموافقة على طلب الرئيس الروسي لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي الاتحاد الروسي بناء على مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها عموما". 


وينص القرار على أن عدد القوات الروسية المستخدمة في الخارج ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها هناك أمور يحددها الرئيس الروسي.  


ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ فور تبنيها اليوم الثلاثاء. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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